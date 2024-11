A Bardolino 6 nuove fototrappole anti furbetti: occhio alle maximulte.

Sei nuove fototrappole sono state acquistate dal comune di Bardolino per scovare i “furbetti dei rifiuti”: scattano le maximulte. Dotate di sensori di rilevamento dei movimenti, sono piccole e quindi più maneggevoli e camuffabili: “Verranno posizionate in zone sensibili del territorio per cogliere sul fatto chi abbandona i rifiuti o li conferisce in maniera errata”, spiega il comandante Francesco De Santis.

Gli occhi elettronici, capaci di registrare anche immagini in infrarosso per la visione notturna costeranno caro ai “furbetti”. Infatti una volta accertata la violazione, arriverà a casa del proprietario del veicolo una multa salata, fino a 400 euro.

Con un investimento di circa 4.500 euro il Comune si è dotato delle 6 nuove fototrappole e di due dashcam da installare a bordo dei veicoli degli agenti. La nuova dotazione va ad aggiungersi alle due fotocamere per il monitoraggio già in possesso del Comune. Saranno quindi 8 le telecamere utilizzate allo scopo di scoraggiare l’abbandono di rifiuti e i conferimenti errati.

“Stiamo promuovendo anche il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti: se ne occupa la Serit, che li raccoglie ogni terzo giovedì del mese, previa prenotazione”, spiega l’assessore all’Ambiente, Simone Corradini.

Per richiedere il ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio basta contattare per tempo la Serit, chiamando il numero verde 800 73 49 89 o mandando una mail indicando nome, cognome, telefono, via e numero civico del ritiro e la descrizione dei rifiuti da ritirare. I ritiri saranno fatti il 21 novembre, 19 dicembre, 16 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo e 17 aprile.