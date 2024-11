Ciclista investito da un’auto a San Giovanni Lupatoto, è grave

Incidente a San Giovanni Lupatoto, ciclista investito da un’auto.

Incidente nella serata di ieri, lunedì 11, a San Giovanni Lupatoto: poco dopo le 21 un ciclista, un uomo di circa 40 anni, è stato investito, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Cesare Battisti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica. Lo sfortunato ciclista, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)