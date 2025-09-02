La furia del maltempo sradica alberi e distrugge tetti a san Bonifacio: la testimonianza dei residenti sui social. FOTO.

La prima ondata di maltempo di settembre si è abbattuta con violenza sul Veneto, trasformando le strade di San Bonifacio: alberi sradicati e tetti distrutti. In poche ore, un temporale accompagnato da raffiche improvvise e potentissime – il cosiddetto downburst – ha messo in ginocchio interi quartieri.

Le immagini che circolano in rete mostrano i fatti: tronchi centenari rovesciati sulle carreggiate, coppi sparsi sull’asfalto, fabbricati danneggiati. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono al lavoro per liberare le strade e mettere in sicurezza le aree più a rischio.

La testimonianza sui social.

Ma il racconto più autentico arriva dai cittadini, che affidano ai social lo sgomento per ciò che hanno vissuto. “In tutta sincerità io non ho ricordi di un disastro simile. L’acqua entrava dalle finestre chiuse”, scrive un residente, allegando la foto di un giardino devastato. E aggiunge: “La foto è relativa ai giardini del quartiere Risorgimento, il mio quartiere, dove un albero è caduto distruggendo il capitello della Madonnina del Carmine, simbolo della nostra zona”.

Anche la pagina San Bonifacio Partecipa descrive la situazione con toni drammatici: “Queste sono solo alcune delle immagini del paese in questo momento. Situazione davvero difficile. I danni si contano praticamente ovunque e diverse strade sono interrotte. Un evento davvero estremo quello che ha colpito San Bonifacio questa sera”.

Intanto la perturbazione non si arresta: dopo aver martoriato il Nord, sta scivolando verso le regioni centrali e meridionali, con la fascia tirrenica segnalata tra le più esposte nelle prossime ore.