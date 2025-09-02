Forte vento nella notte: decine di interventi dei Vigili del Fuoco tra San Bonifacio e Bovolone, danni ingenti.

Un forte temporale, accompagnato da raffiche di vento, ha colpito la provincia di Verona, tra San Bonifacio e Bovolone nella tarda serata di ieri, 1 settembre. Un evento che ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco per tutta la notte. I danni più significativi si sono registrati nei comuni orientali di San Bonifacio e Soave, ma anche nella Bassa Veronese, in particolare a Oppeano e Bovolone.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno risposto a oltre 40 chiamate, lavorando senza sosta per rimuovere alberi abbattuti, rami pericolanti e mettere in sicurezza le coperture degli edifici. Numerosi gli alberi caduti su case e veicoli in sosta, causando ingenti danni. A Bovolone, in particolare, la caduta di una pianta ha bloccato un autobus di linea extraurbana, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.

Nonostante il gran numero di interventi portati a termine, le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno anche durante la giornata odierna per rispondere a tutte le richieste dei cittadini.