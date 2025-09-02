Verona, Fieracavalli 2025: biglietti già disponibili online

Biglietti online per Fieracavalli a Verona: agevolazioni speciali per scuole e famiglie.

Verona si prepara per la 127esima edizione di Fieracavalli, in programma a Veronafiere dal 6 al 9 novembre 2025: i biglietti sono già disponibili online sul sito ufficiale www.fieracavalli.it, con agevolazioni per gruppi, scuole e famiglie.

Dopo il successo del 2024, quando oltre 140 mila visitatori hanno varcato i cancelli della fiera – di cui più del 30% ha acquistato il biglietto online – Fieracavalli conferma anche quest’anno una piattaforma di prenotazione semplice e intuitiva, pensata per garantire a tutti una visita fluida e completa.

Il programma su un’app.

La rassegna veronese propone un programma ricco e diversificato: oltre 2.300 cavalli da tutto il mondo saranno protagonisti di oltre 200 eventi tra gare, spettacoli e animazioni. Il layout della fiera è stato rinnovato dal direttore artistico Maurizio Croceri e una nuova app migliorerà l’esperienza dei visitatori, rendendo più facile seguire tutte le attività in programma.

Eventi.

Tra gli eventi sportivi di punta spiccano la ventiquattresima edizione di Jumping Verona con l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™, le finali dell’Italian Champions Tour, il 127×127 Gran Premio di Fieracavalli e le gare dell’ARENA FISE. Novità assoluta il Dressage con tre atleti internazionali invitati dallo stilista Stefano Ricci, che presenteranno alcune delle riprese più spettacolari di questa disciplina olimpica.

L’area Western & Outdoor, al padiglione 12, offrirà gare di morfologia e speed events con i migliori esemplari di Appaloosa, Paint, Quarter Horse e Quarab. Tra le attrazioni di rilievo, il ritorno a Verona di Pat Parelli, il celebre “sussurratore di cavalli”, che condurrà dimostrazioni esclusive del suo metodo Parelli Natural Horsemanship.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla biodiversità equina: dal Salone del Cavallo Iberico, impreziosito dagli allestimenti dell’artista HENRYTIMI, al Padiglione Arabian Horses, con competizioni internazionali di Purosangue Arabo, fino alla valorizzazione delle razze italiane grazie al MASAF e alle associazioni presenti.

Food.

Per completare l’esperienza, Fieracavalli 2025 propone un’area food curata dal guru Filippo Polidori, che permetterà di scoprire la gastronomia italiana tra stalla e tavola, con l’apporto dell’imprenditore Roberto Naldi per una fruizione più efficiente e accogliente.