L’ultramaratoneta a Verona per la quarta tappa di “Infinita Bellezza”

In corsa per “Infinita bellezza”: ultramaratoneta attraversa l’Italia, a Verona la tappa per l’agricoltura sostenibile.

Il 15 settembre Verona sarà protagonista del progetto “Infinita Bellezza”, l’iniziativa dell’ultramaratoneta milanese Ivana Di Martino, che attraversa l’Italia correndo 10 maratone in 10 giorni, da Milano a Roma, per celebrare la bellezza del Paese e sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità ambientale.

La tappa veronese si concentrerà sui temi dell’agricoltura sostenibile, della difesa del suolo e della salvaguardia dei paesaggi rurali, minacciati dalla cementificazione e dalle monoculture intensive. La città scaligera, circondata dalle colline vitate, diventa così il simbolo di una sfida cruciale: proteggere la tradizione agricola e i territori rurali italiani, preservando al contempo la loro bellezza e biodiversità.

Chi mi ama mi segua.

Ivana Di Martino non correrà sola: grazie all’app Tribe Running, chi lo desidera potrà unirsi a lei correndo o pedalando lungo il percorso, oppure seguirla da remoto attraverso il suo profilo Instagram @ividima. Inoltre, con il supporto di team dedicati di Legambiente, lungo il percorso saranno organizzate sessioni di plogging, la corsa che unisce attività fisica e raccolta dei rifiuti.

Legambiente.

La tappa di Verona fa parte di un progetto più ampio che sostiene la campagna “Puliamo il mondo” di Legambiente, il più grande evento di volontariato ambientale in Italia. L’iniziativa prevede anche la distribuzione di kit gratuiti a scuole primarie e secondarie, grazie a donazioni legate all’impresa di Ivana, per promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella tutela dell’ambiente.