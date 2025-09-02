Tromba d’aria devasta Bionde Valfonda: danni a frutteti, campi e abitazioni.

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta ieri sera e durante la notte sulla zona di Bionde-Valfonda: le raffiche hanno devastato frutteti e campi coltivati, sradicato impianti antigrandine e provocato seri danni a diverse abitazioni.

Alberi abbattuti e pali del telefono caduti hanno reso difficili i collegamenti stradali per ore. La Protezione Civile di Belfiore è rimasta operativa fino alle tre del mattino per liberare le vie più colpite e ripristinare la viabilità.

Il vicesindaco Giuseppe Vanzani ha già effettuato una prima ricognizione delle aree danneggiate, mentre il sindaco Alessio Albertini, ha attivato la procedura per la segnalazione dei danni da calamità in agricoltura. “Alle aziende coinvolte – ha fatto sapere l’amministrazione sui social – va la massima solidarietà e il sostegno del Comune”.

Intanto, la Protezione Civile ricorda che l’allerta meteo di livello giallo resta attiva anche per la giornata di oggi.