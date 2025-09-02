Hanno sfidato il fuoco per salvare una famiglia: il gesto coraggioso di quattro carabinieri a Legnago.

Hanno sfidato il fuoco per salvare chi era rimasto intrappolato: quattro carabinieri sono intervenuti venerdì 29 agosto in un’abitazione di Legnago, avvolta dalle fiamme, riuscendo a portare in salvo gli occupanti prima che arrivassero i Vigili del Fuoco.

L’azione non è stata senza conseguenze: i militari hanno inalato fumo e sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione, ma l’episodio ha lasciato il segno nella comunità.

“Si tratta di un gesto straordinario – ha dichiarato il segretario provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Verona, Niccolò Foroni – che dimostra ancora una volta il senso del dovere e lo spirito di sacrificio dei nostri colleghi”.

Secondo il sindacato, quanto accaduto non va considerato soltanto come un atto di servizio: “È l’espressione più alta dei valori dell’Arma – ha aggiunto Foroni – coraggio, prontezza, dedizione. Un gesto che merita riconoscimento e sostegno“.

L’Nsc Verona ha voluto rivolgere ai carabinieri coinvolti un augurio di pronta guarigione, sottolineando come “episodi simili riportino all’attenzione dell’opinione pubblica il volto più autentico del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine: uomini e donne pronti a mettere a rischio la vita per salvare quella degli altri”.