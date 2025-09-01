Verona, sesta Circoscrizione in festa.

Torna la festa dello Sport della Circoscrizione 6^ di Verona, realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, con la proposta di un ricco calendario di eventi dimostrativi in una vasta gamma di discipline per avvicinare i giovani alla pratica sportiva e fare conoscere alle famiglie l’offerta del territorio. La terza edizione di ‘Sesta Sport Games’, si terrà sabato 6 settembre dalle ore 10 alle 17.

La giornata sarà dedicata in particolare a bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e si svolgere al Parco Giochi di via Casorati, alla Scuola Primaria Guarino, via San Felice Extra e alla Scuola Pasoli, in via Dalla Corte. Il programma completo è sul sito della Circoscrizione 6^.

“L’importanza della pratica sportiva”.

“La Festa delle Associazioni Sportive della Circoscrizione 6^ – spiega la consigliera comunale delegata per la Rete Città Sane – Oms Annamaria Molino – è un’occasione preziosa, rivolta ai bambini e ai giovani, per aiutarli a scoprire nuove discipline e vivere lo sport come esperienza di benessere e socialità. Quando la pratica dell’attività fisica viene acquisita nell’infanzia tende a divenire parte integrante dello stile di vita della persona. Generalmente nell’infanzia si apprendono quei comportamenti che perdurano nel tempo e che possono avere un’influenza sulla salute nelle età successive.

I dati ci ricordano quanto sia urgente investire in questo ambito: in Italia un bambino su quattro non pratica attività sportiva e, nell’adolescenza, quasi il 40% non raggiunge i livelli minimi raccomandati dall’Oms”.

“Un evento che, giunto al suo terzo anno – dichiara la presidente della Circoscrizione 6^ Rita Andriani –, conferma la forza della collaborazione tra la Circoscrizione e le società sportive locali: una sinergia che cresce ogni anno, con nuove società che partecipano e che porta risultati concreti, creando occasioni di incontro e partecipazione per la comunità. In particolare, un ringraziamento va alla società Guarino e alla Presidente Elisa Petrini che anche quest’anno ha collaborato con grande impegno insieme alla Circoscrizione per realizzare quest’iniziativa. Con i Sesta Sport Games, la Circoscrizione e le associazioni del territorio rinnovano il loro impegno nella promozione dello sport come strumento di crescita, socialità, coesione e salute”.

Novità dell’edizione 2025 sarà il pranzo in collaborazione con il Gruppo Alpini di Borgo Venezia, che arricchirà la manifestazione con un momento conviviale gratuito e aperto a tutti coloro che si iscriveranno tramite il form: https://forms.gle/BonHgqzRHXk43WAh8. Lo stesso form permette l’iscrizione all’evento e dà la possibilità di ottenere la maglia ufficiale dei Sesta sport games (fino ad esaurimento scorte).