La trattoria Pigna entra nell’albo dei ristoranti tipici di Verona

La trattoria La Pigna nell’albo dei “Ristoranti tipici del comune di Verona”.

Un nuovo riconoscimento per la ristorazione veronese: l’assessora al commercio Alessia Rotta ha consegnato alla famiglia Gambaretto, titolare della trattoria La Pigna, la targa ufficiale che certifica l’iscrizione all’albo dei “Ristoranti tipici del Comune di Verona”.

La Pigna entra così nel circuito cittadino che valorizza le tradizioni culinarie locali. Per ottenere il marchio, almeno il 65% dei piatti in menù deve essere espressione della cucina veronese e realizzato con almeno il 50% di prodotti tipici della provincia di Verona o del Veneto.

“Consegniamo con orgoglio questo riconoscimento – ha sottolineato l’assessora Rotta – perché premia il lavoro di chi custodisce le radici gastronomiche della nostra città, le fa conoscere a cittadini e turisti e contribuisce a rendere Verona sempre più attrattiva anche dal punto di vista enogastronomico“.