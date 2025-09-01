Investito da un’auto sul Garda, ciclista in codice rosso all’ospedale

Scritto da: Redazione 1 Settembre 2025

Ciclista investito da un’auto sul lago di Garda, a Brenzone.

Un ciclista è stato investito da un’auto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, sulle strade del lago di Garda, a Brenzone. Non si conoscono al momento le cause che hanno portato allo scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il ciclista investito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica di quanto accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++

