Ciclista investito da un’auto sul lago di Garda, a Brenzone.
Un ciclista è stato investito da un’auto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, sulle strade del lago di Garda, a Brenzone. Non si conoscono al momento le cause che hanno portato allo scontro.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il ciclista investito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica di quanto accaduto.
++ notizia in aggiornamento ++