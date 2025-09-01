Maltempo, in gran parte del Veneto è allerta arancione per possibili temporali in arrivo: aperta la sala operativa a Marghera.

In considerazione delle previsioni meteo annunciate per le prossime ore, la Regione Veneto comunica che dalle 20.00 di questa sera, lunedì 1 settembre, sarà aperta la sala operativa della Protezione civile del Veneto a Marghera, per seguire ora per ora l’evolversi della situazione.

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ringrazia tecnici e operatori della Protezione civile impegnati senza sosta per garantire la sicurezza dei veneti.

Visto lo stato di criticità arancione per temporali (preallarme) dichiarato dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto nelle aree VENE-H (Piave pedemontano), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna), VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento) e lo stato di criticità gialla (attenzione) nel resto del territorio regionale, la stessa Protezione civile del Veneto “invita i cittadini ad evitare responsabilmente spostamenti non necessari e ogni comportamento che possa mettere a rischio la propria incolumità”.