Camion di mais finisce nel fossato e si rovescia sulla regionale

Incidente sulla regionale 10 a Nogara: camion si ribalta su un fianco, il conducente intrappolato nell’abitacolo.

Brutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 1 settembre, lungo la strada regionale 10 “Padana inferiore”, nel territorio del comune di Nogara: un camion carico di mais è uscito di strada, per cause ancora da accertare, finendo per adagiarsi su un fianco nel piccolo fossato a bordo della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo l’autista del camion, che era rimasto incastrato. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, da parte dei tecnici di Veneto Strade, e in attesa dei soccorsi il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico. Al vaglio della polizia locale di Nogara la dinamica di quanto accaduto.