Investito da un’auto a San Bonifacio, la vittima aveva 23 anni.

Dramma nella notte tra sabato e domenica a San Bonifacio: investito da un’auto a San Bonifacio, la vittima aveva 23 anni. La tragedia si è consumata lungo la regionale 11 nei pressi di una stazione di servizio. Il giovane deceduto originario dell’India, era residente nella cittadina.

Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte. L’auto coinvolta, un’Audi A3 guidata da un 27enne di Colognola ai Colli, ha investito il giovane in circostanze ancora poco chiare. Il conducente, di origine albanese, si è immediatamente fermato per prestare soccorso, allertando i servizi di emergenza. Purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di San Bonifacio, che hanno lavorato a lungo per effettuare i rilievi necessari e identificare la vittima. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti: non è ancora chiaro se il giovane fosse sul ciglio della strada o stesse attraversando in un punto privo di strisce pedonali.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto ad accertamenti, incluso l’alcoltest, che ha dato esito negativo. Tuttavia, come previsto dalla normativa, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, e l’auto è stata sequestrata. Gli inquirenti stanno analizzando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio per fare luce sull’accaduto.