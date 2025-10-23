Boxe e musica a San Bonifacio: al via la festa ’90 Wonderland con gli Eiffel 65.

San Bonifacio, fine settimana infuocato: il Palaferroli presenta la musica degli Eiffel 65 e i match di boxe pro “Gloves Of Glory 3”. Grande festa anni ’90 per Halloween, e la grande boxe professionistica con due titoli in palio: Wbc e Italiano.

Festa con gli Eiffel 65.

Il primo evento in calendario è l’atteso “90 Wonderland – Halloween Edition” che si terrà venerdì 31 ottobre. La serata vedrà la partecipazione straordinaria degli Eiffel 65, il celebre gruppo icona della musica dance internazionale degli anni ’90. L’evento promette uno show di grande impatto, interamente dedicato alle sonorità, ai colori e all’atmosfera di quel decennio, rivolto a un pubblico di tutte le età.

Il giorno dopo: spazio alla boxe internazionale.

Dopo la notte dedicata al revival musicale, il Palaferroli ospiterà, sabato 1 novembre, l’evento sportivo “Gloves Of Glory 3”. Organizzata dalla Italian Ringside Promotion, la manifestazione di boxe pro metterà in palio titoli di prestigio.

I due match clou della serata vedranno sfidarsi: Angelo Morejon contro Danijal Alagic per il Titolo del Mediterraneo WBC Bridgerweight. Mohammed Graich contro Damiano Falcinelli per il Titolo Italiano Superwelter.