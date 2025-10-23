Patentino per cani a Verona: posti disponibili, quattro appuntamenti

Sono ancora disponibili posti per il corso di formazione per proprietari e di cani, finalizzato all’acquisizione del patentino.

Sono ancora disponibili posti per la XVII edizione del Corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di cani, finalizzato all’acquisizione del patentino. Il corso prevede 14 ore di formazione tra lezioni in presenza e lezioni registrate, disponibili su piattaforma web per gli iscritti.

Il percorso formativo fornisce conoscenze teoriche e pratiche utili a impostare o migliorare la gestione del proprio cane e a rafforzare la relazione con lui. È un’occasione per imparare a conoscere meglio il proprio animale domestico e vivere insieme in modo più sereno, sicuro e consapevole.

Il calendario del corso prevede quattro appuntamenti: 24 ottobre e 16, 18 e 25 novembre 2025; nella stessa giornata del 25 novembre si terrà anche l’esame finale. È possibile partecipare con il proprio cane agli incontri in presenza, previa indicazione agli organizzatori durante il primo appuntamento.