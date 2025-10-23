Il pianista Andrea Bacchetti, conosciuto per la collaborazione con Piero Chiambretti, sul palco di Fucina Machiavelli.

Il pianista di fama internazionale Andrea Bacchetti, conosciuto dal grande pubblico per la collaborazione con Piero Chiambretti nella trasmissione televisiva Tiki Taka, sale sul palco di Fucina Machiavelli questo sabato 25 ottobre alle 19 per presentare il suo ultimo show “Da Bach a Chiambretti: 4 secoli di Musica in TV”.

Da Bach a Chiambretti è un recital pianistico guidato dal racconto di Bacchetti, che accompagnerà il pubblico attraverso la spiegazione e l’esecuzione di una selezione eclettica di brani – da Bach a Scarlatti, a Mozart, a Debussy fino ad arrivare a Lucio Battisti – per raccontare gli ultimi quattrocento anni di musica, in un percorso originale attraverso la musica classica, con un’attenzione particolare per l’innovazione e la contaminazione tra generi.

Proprio in questo solco si colloca la presenza di Andrea Bacchetti, artista poliedrico e affascinante, dotato di un talento unico e di una personalità tanto vivace quanto ricca di sfumature. Dopo aver debuttato a undici anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano, da allora è ospite fisso dei maggiori festival nazionali internazionali, dove viene invitato in qualità di solista, ma anche di camerista.

Con il suo stile inconfondibile, Bacchetti ha saputo avvicinare la musica classica a un pubblico ampio e diversificato, anche grazie alla sua abilità di muoversi con naturalezza tra il mondo della musica d’arte e quello televisivo, dove ha introdotto il repertorio classico con grazia e ironia. Questi interventi hanno permesso al pubblico di apprezzare una dimensione più leggera e immediata della musica colta, avvicinando nuove generazioni a opere senza tempo.

Dotato di un’intelligenza curiosa, di un’originalità che cattura e di un perfezionismo ormai proverbiale, Bacchetti riesce a dare una prospettiva inaspettata alle sue interpretazioni, mantenendo sempre intatta la profondità della sua arte. Insomma, un appuntamento da non perdere con uno dei più grandi interpreti italiani.

Biglietti.

Biglietti (intero 14 euro / ridotto (under 30-over 70) 12 euro / convenzioni 10 euro / under18 8 euro) acquistabili online su fucinaculturalemachiavelli.com o in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio.