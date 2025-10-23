Il 18enne Tiziano Pilz, veronese di Caprino, tra i migliori diplomati d’Italia: i 25 Alfieri del Lavoro al Quirinale.

C’è anche un ragazzo veronese tra i 25 migliori studenti d’Italia che con una cerimonia al Quirinale, in programma domani, venerdì 24, saranno premiati come nuovi Alfieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si tratta di Tiziano Pilz, 18 anni, di Caprino, diplomato all’Aleardi.

Provengono da 14 regioni italiane, in un caso anche da Francoforte, e sono i 25, ragazze e i ragazzi, tra gli studenti che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Questa mattina sono stati ricevuti a Montecitorio dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“Un piacere accogliere oggi alla Camera i 25 studenti Alfieri del lavoro 2025 – ha detto Fontana -. Ragazzi, complimenti per il vostro brillante percorso e i migliori auguri per la vostra carriera formativa e professionale”.

I 25 Alfieri del Lavoro.

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati, che saranno insigniti della Medaglia del presidente della Repubblica, sono: Serena Affaitati (Francoforte), Alessandro Altieri (Bari), Giada Baratto (Padova), Giorgio Basilotta (Catania), Alessandro Bellusci (Torino), Lorenzo Benericetti (Pisa), Alice Bordet (Ravenna), Alfredo Marco Caccamo (Reggio Calabria), Guerrino Davide Cassella (Caserta), Alisia Gabriela Di Panfilo (Teramo), Stella Ferla (Cremona), Emma Gasser (Bolzano), Giorgio Giglio (Roma), Luisa Iorio (Napoli), Valentino Lai (Sud Sardegna), Maria Teresa Leone (Siena), Andrea Manica (Taranto), Filippo Nicotra (Enna), Tiziano Pilz (Verona), Gaia Ruggiero (Pescara), Martina Sechi (Oristano), Sofia Soldavini (Varese), Lucrezia Luciana Teti (Alessandria), Vittorio Antonio Trobia (Brindisi), Hoara Vaira (Pesaro e Urbino).