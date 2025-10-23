Per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 l’Arena di Verona resterà chiusa per due mesi e mezzo, dal 7 gennaio al 20 marzo.

L’anfiteatro Arena, nell’ambito delle attività di organizzazione delle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi (22 febbraio 2026) e di apertura delle Paralimpiadi (6 marzo 2026) – come da ‘Schema di contratto preliminare, con impegni vincolanti tra Fondazione Milano Cortina 2026 e il Comune di Verona’ -, rimarrà chiuso al pubblico dal 7 gennaio al 20 marzo 2026.

Si tratta infatti del periodo che, in base ai vincoli sottoscritti, è stato riconosciuto dal Comune di Verona ad uso esclusivo del Comitato organizzatore della manifestazione sportiva.

Da rilevare, inoltre, fa sapere una nota di Palazzo Barbieri, che “durante il periodo di utilizzo non esclusivo, che va dal 15 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, e dal 20 al 31 marzo 2026, potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni parziali delle disponibilità di visita, che saranno comunicate non appena possibile, per la massima informativa a cittadini e turisti”.