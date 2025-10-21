Lavori in Arena, via libera dalla giunta del comune di Verona alle maggiori entrate, per 19 milioni, in vista delle Olimpiadi 2026.

La giunta comunale di Verona ha approvato oggi le maggiori entrate derivanti dai circa 19 milioni di euro stanziati dallo Stato a copertura dei lavori realizzati da Simico – Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, progettista e committente degli interventi per migliorare l’accessibilità dell’Arena di Verona in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026.

L’anfiteatro scaligero sarà infatti uno dei luoghi simbolo dei Giochi, ospitando la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura delle Paralimpiadi.

I lavori per le Olimpiadi in Arena.

Il contributo statale sarà suddiviso in più voci di intervento. Oltre 16,8 milioni di euro sono destinati a lavori mirati a garantire la massima accessibilità e ad aumentare la sicurezza del monumento, consentendo una fruizione sempre più autonoma da parte di tutti i visitatori. Gli interventi comprendono la realizzazione di nuovi parapetti e corrimani, il rifacimento delle platee e delle sedute, l’installazione di un ascensore, il livellamento delle pavimentazioni, il consolidamento delle terre e la creazione di un’area ad elevata accessibilità.

A questi si aggiungono 424 mila euro per la costruzione di una rampa e di una passerella, mentre 1,7 milioni di euro saranno impiegati per il progetto complessivo dedicato al miglioramento dell’accessibilità della viabilità attorno all’Arena.