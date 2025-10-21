Bussolengo ospita Dario Fabbri per una riflessione sui grandi temi della politica internazionale.

Il noto analista geopolitico e direttore della rivista Domino, Dario Fabbri, sarà ospite a Bussolengo sabato 25 ottobre alle ore 21, per una serata di riflessione sui grandi temi della politica internazionale.

L’incontro, a ingresso gratuito, si terrà all’Ex Bocciodromo in Via San Vittore 1, ed è organizzato in collaborazione con la Fondazione Aida ets.

Focus sui destini del mondo.

Durante l’evento, Fabbri presenterà il suo più recente libro, Il destino dei popoli (Gribaudo, 2025). L’opera analizza come le dinamiche collettive, le forze storiche e le identità culturali siano fattori chiave nel plasmare il corso della storia e l’evoluzione delle nazioni. La serata sarà introdotta e condotta da Stefano Colli, attore e performer, offrendo un momento di scambio e approfondimento sui temi dell’attualità globale.

L’iniziativa si pone come un’occasione preziosa per la comunità veronese di comprendere meglio il complesso scenario internazionale.

Valeria Iaquinta, assessore alla Cultura del Comune di Bussolengo, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Siamo orgogliosi di ospitare a Bussolengo una voce autorevole come quella di Dario Fabbri, uno dei più apprezzati analisti geopolitici italiani. In un periodo storico complesso e in continuo cambiamento, la sua presenza rappresenta un’occasione preziosa per offrire al nostro pubblico strumenti di comprensione e riflessione sui grandi temi internazionali“.

L’evento è a ingresso libero, ma la prenotazione è suggerita tramite questo sito.