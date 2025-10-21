Verona Piano Festival: Sergio Rubini sul palco del Filarmonico

Gran finale al Teatro Filarmonico con Sergio Rubini per il Verona Piano Festival.

Si chiude con un evento di alto profilo la tredicesima edizione del Verona Piano Festival: Sergio Rubini sarà sul palco del Filarmonico. Dopo cinque mesi di programmazione, venti serate e sei sold out che hanno animato luoghi simbolo della cultura veronese – da chiese a palazzi storici e ville sontuose della provincia – il Festival saluta il pubblico con uno spettacolo multimediale.

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Filarmonico con “Gli occhiali di Šostakovič”.

Omaggio all’uomo e all’artista.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Roberto Pegoraro, direttore artistico del Festival, rappresenta un omaggio al compositore russo Dmitrij Šostakovič in occasione del 50esimo anniversario dalla sua morte.

A dare corpo e voce al monologo sarà l’attore Sergio Rubini, per la regia di Valerio Cappelli. L’opera è descritta da Pegoraro come “un connubio potente di parola e musica” che offre una nuova visione di Šostakovič come artista e uomo. La narrazione è incentrata sulla “lotta tra il desiderio di esprimere la propria arte e la paura costante per la propria vita sotto il regime stalinista”.

A seguire il monologo, la memoria storica si unirà alla creazione artistica con l’esecuzione del Secondo Trio dello stesso compositore. Sul palco ci saranno Gabriele Pieranunzi al violino, Cecilia Radic al violoncello e lo stesso Roberto Pegoraro al pianoforte.

Successo per la tredicesima edizione.

Il direttore artistico Roberto Pegoraro ha tracciato un bilancio estremamente positivo della rassegna. Questa edizione ha superato le 2 mila presenze, registrando una “netta crescita” rispetto all’anno precedente.

Il Festival, che quest’anno ha ottenuto il riconoscimento di interesse nazionale grazie al sostegno del Ministero della Cultura, ha valorizzato nuove location prestigiose nella provincia di Verona, tra cui: Villa Polfranceschi a Poiano. Villa Carrara a Grezzana. Il Museo Miniscalchi Erizzo.

Molto apprezzato dal pubblico veronese il format che ha offerto una visita guidata alle location prima del concerto. Ulteriori successi sono stati la serata finale del Concorso Pianistico Città di Verona e l’esibizione del pianista ucraino Evgeny Konnov, vincitore dell’edizione 2024.

I biglietti per lo spettacolo conclusivo sono in prevendita online e presso i punti vendita autorizzati.