Auto elettriche, via libera: da oggi anche i residenti della provincia di Verona possono richiedere l’Ecobonus fino a 11 mila euro.

Anche i residenti del Comune di Verona possono da oggi accedere agli incentivi statali del Programma Ecobonus 2025, per l’acquisto di auto elettriche. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Ambiente, consente a cittadini e microimprese di ottenere contributi fino a 11 mila euro per l’acquisto di un’auto elettrica nuova, previa rottamazione di un veicolo inquinante.

Come funziona l’incentivo.

Per usufruire del bonus, i residenti veronesi dovranno rispettare alcuni requisiti fondamentali.

Reddito ISEE fino a 40 mila euro.

fino a 40 mila euro. Rottamazione obbligatoria di un’auto Euro 5 o precedente , intestata da almeno sei mesi al richiedente o a un suo convivente.

obbligatoria di un’auto , intestata da almeno sei mesi al richiedente o a un suo convivente. Acquisto di un veicolo elettrico nuovo, con prezzo di listino inferiore a 35 mila euro + Iva (circa 42.700 euro Iva inclusa, accessori esclusi).

di un veicolo elettrico nuovo, con prezzo di listino inferiore a (circa 42.700 euro Iva inclusa, accessori esclusi). Residenza in un’area urbana funzionale (Fua), requisito che include il territorio del Comune di Verona.

Importi del bonus.

I contributi variano in base al reddito.

Cittadini con ISEE inferiore a 30.000 euro: bonus fino a 11 mila euro .

bonus fino a . Cittadini con ISEE tra 30.000 e 40.000 euro: bonus fino a 9 mila euro .

bonus fino a . Microimprese: contributo fino al 30% del prezzo di acquisto, con un tetto massimo di 20 mila euro per veicoli commerciali elettrici di categoria N1 e N2.

Come presentare la domanda.

Le richieste per l’Ecobonus possono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma del Ministero dell’Ambiente, a partire dalle ore 12:00 del 22 ottobre 2025. Il voucher deve essere prenotato e validato entro 30 giorni dall’acquisto del veicolo. Lo sconto verrà poi applicato direttamente dal concessionario al momento della compravendita.

Verona punta sulla mobilità sostenibile.

L’apertura del bando rappresenta un nuovo passo per Verona verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni inquinanti. Con l’attivazione dell’Ecobonus 2025, il Comune spera di incentivare un numero crescente di cittadini e imprese a sostituire i veicoli più inquinanti con mezzi elettrici, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e alla modernizzazione del parco auto cittadino.