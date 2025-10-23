Gardaland prolunga la paura fino a novembre: il 31 ottobre grande party di Halloween fino a mezzanotte.

Gardaland Halloween Party radunerà sul palco artisti di fama internazionale per un concerto “da brivido”. L’appuntamento centrale della stagione, che quest’anno prevede una durata record di 31 giorni fino al 2 novembre, è fissato per il 31 ottobre.

La line-up per la serata del 31 ottobre, organizzata da FMedia e trasmessa in diretta nazionale da Rtl 102.5, vedrà esibirsi cinque artisti di primo piano : Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e il duo Marvin & Andrea Prezioso.

Le icone della dance e le voci popolari.

A fare da apripista alla festa in Piazza Jumanji dove un gigantesco drago prenderà vita, ci saranno gli Eiffel 65. Il trio, icona mondiale della musica dance, ha venduto oltre 15 milioni di copie con il successo globale “Blue (Da Ba Dee)” che gli è valso anche un World Music Award. Dopo hit come “Move Your Body” e recenti collaborazioni internazionali, tra cui “I’m Good (Blue)” con David Guetta e Bebe Rexha, il gruppo è pronto a infiammare la piazza.

Anche il duo Marvin & Andrea Prezioso, simbolo della musica elettronica italiana da oltre vent’anni , contribuirà alla carica dance della serata con successi come “Tell Me Why” e “Let’s Talk About a Man”.

La nuova scena e il gran finale.

Il palco accoglierà poi Clara, astro nascente del pop italiano. Dopo la notorietà ottenuta con la serie “Mare Fuori” e il brano “Origami all’alba” (quadruplo platino) , Clara ha vinto Sanremo Giovani 2023 e ha pubblicato l’album “PRIMO” (disco d’oro).

A seguire, Sal Da Vinci, artista poliedrico e versatile, che con 14 album e successi come “Rossetto e caffè” (doppio platino) è noto per la sua capacità di unire diverse generazioni.

Il gran finale è affidato a Noemi, una delle voci più potenti e amate d’Italia. Con otto album, otto partecipazioni a Sanremo e un Guinness World Record, la sua performance chiuderà l’evento che terrà compagnia fino a mezzanotte.