L’Avis entra nelle scuole superiori di San Bonifacio

Le Avis di San Bonifacio, Monteforte e Soave entrano nelle scuole superiori.

In questi giorni le Avis comunali di San Bonifacio, Monteforte e Soave entreranno nelle scuole superiori di San Bonifacio per parlare dell’importanza del dono del sangue.

Grazie alla collaborazione tra le tre Avis e la disponibilità degli Istituti Guarino e Dal Cero, circa 400 studenti delle classi quinte avranno l’opportunità di conoscere perché donare il sangue è “un gesto d’amore necessario e insostituibile”.

“Un primo passo – come dicono Marilena Rigodanza (Avis San Bonifacio), Andrea Lovarin (Avis Monteforte) e Luciano Ambrosini (Avis Soave) – per diventare cittadini attivi, pronti a scegliere di aiutare il prossimo in difficoltà, donando un po’ del loro sangue (450 gr) o plasma (750gr)”.