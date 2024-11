Dalla Provincia di Verona 10 milioni per la messa in sicurezza delle strade

La Provincia di Verona stanzia 10 milioni di euro dall’avanzo per la messa in sicurezza delle strade e della viabilità.

Il consiglio della Provincia di Verona ha approvato una variazione di bilancio che stanzia 10 milioni di euro dell’avanzo disponibile dell’Ente per finanziare nuovi, futuri, accordi di programma con i Comuni veronesi per la messa in sicurezza della viabilità. Una decisione già auspicata dal presidente Flavio Pasini la scorsa estate quando, per una precedente identica misura rivolta alle amministrazioni locali scaligere, agli uffici provinciali erano arrivate ben 46 istanze ammissibili da altrettanti Comuni, per un ammontare di contributi pari a 15,7 milioni di euro.

“Per quel precedente avviso, quasi un Comune veronese su due aveva espresso la necessità di ottenere un finanziamento importante da parte della Provincia per mettere in sicurezza alcuni punti critici delle nostre strade – ha affermato il Presidente Pasini –. È evidente come questa forma di collaborazione, che prevede un sostegno economico e una verifica tecnica sui progetti da parte del Palazzo Scaligero, risulti vincente e funzionale per le nostre amministrazioni locali che intendono realizzare, o stanno già progettando e realizzando, decine e decine di interventi: rotatorie, bypass, ciclabili, marciapiedi, illuminazioni e altre soluzioni per ammodernare la viabilità e tutelare gli utenti della strada, a partire dai più deboli”.

Nelle prossime settimane, i 10 milioni deliberati oggi saranno oggetto di un avviso pubblico ad hoc a cui i Comuni potranno rispondere presentando nuove istanze.

Pasini: “Aumenta la sicurezza sulle nostre strade”.

“Si prevede un contributo che potrà superare ampiamente la metà della spesa ammissibile – ha poi spiegato il presidente –. Sono cifre che il singolo Comune, senza un supporto, faticherebbe a mettere a terra da solo. Questi fondi, dunque, hanno il vantaggio concreto di incrementare in modo esponenziale gli interventi per la sicurezza lungo le nostre strade, soprattutto in quei centri medio piccoli dove, a fronte di necessità concrete, le risorse sono ridotte”.

Nella variazione di bilancio votata dal Consiglio, anche ulteriori 850 mila euro per rispondere a tutte le istanze dei Comuni, avanzate nel corso del 2024, per la rottamazione e sostituzione di veicoli inquinanti e per l’efficientamento energetico di impianti termici e di climatizzazione in edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico.