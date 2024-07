Morgan, evento annullato: il cantante al Festival della Bellezza non ci sarà

Morgan, evento annullato: il cantante al Festival della Bellezza di Negrar non ci sarà.

L’evento di Morgan, previsto per il mese di settembre al Festival della Bellezza di Arbizzano di Negrar, è stato annullato. Gli organizzatori hanno confermato che la lezione-concerto del cantante, programmata per l’11 settembre a Villa Mosconi Bertani di Negrar di Valpolicella, non si terrà più. L’evento, intitolato “Icone del rock” è stato rimosso dal programma. Anche sul sito ufficiale del festival, edizione 2024, lo spettacolo di Morgan non è più presente.

Il post di Morgan sui social.

“Quando c’erano gli artisti l’arte era la salvezza. Io credo lo sia ancora ma non lo sanno quelli che stanno dimostrando di non avere nessuna stima per l’arte, anzi la vogliono rimuovere, non si sa perché poi. Toglietemi i concerti e non ci saranno concerti toglietemi i discografici e non ci sarà la mia musica, toglietemi i programmi televisivi e non ci saranno le mie divulgazioni televisive. Non ci saranno per me e per chi non le riceverà. Mi volete uccidere come artista. Perché? Non avete risposta. Voi mi state condannando nonostante io sia innocente sia dal punto di vista legale che morale. Siete furiosi e violenti e cattivi ma soprattutto nemici dell’arte“.