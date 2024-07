Tornano i chewing gum a imbrattare i muri del cortile di Giulietta.

Tornano i chewing gum a imbrattare i muri del cortile della casa di Giulietta: un luogo di grande valore storico che soffre per il degrado in cui si trova. Nonostante i recenti sforzi per rimuovere i chewing-gum dai muri, questi sono tornati a sporcare il cortile del famoso edificio. Dopo i danni al seno della statua dell’eroina romantica, ora i muri sono nuovamente imbrattati dai resti delle gomme da masticare lasciate da alcuni turisti che visitano questo luogo simbolo d’amore, e che spesso lasciano dietro di sé tracce di inciviltà.

Questo triste rituale sembra ripetersi incessantemente: i visitatori entrano nel cortile, toccano la statua di Giulietta perché “porta fortuna”, danno un’occhiata al celebre balcone e poi al termine del loro tour, attaccano il chewing-gum masticato sui muri. Naturalmente, non mancano selfie e firme lasciate con pennarelli indelebili, a testimoniare il loro passaggio.