Un’impresa di Verona concede un maxi premio ai suoi dipendenti.



Un’impresa di Verona concede un maxi premio ai suoi dipendenti: si tratta della Finstral di Mazzantica di Oppeano. Il 3 luglio scorso, con Femca Cisl Verona, ha firmato l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Questo prevede un premio medio annuale di 3.100 euro per i 190 dipendenti dell’azienda. Finstral, azienda altoatesina di produzione di vetri e finestre e lavorazione del legno, è a Oppeano dal 2008.

Dopo tre mesi di trattative, l’accordo è stato raggiunto e include miglioramenti significativi in termini di ferie, flessibilità degli orari di lavoro e condizioni retributive, come indicato nella nota delle sezioni provinciali di Femca Cisl e Uiltec Uil. Tra le novità più importanti, ci sono “24 ore annuali di permessi aggiuntivi per i lavoratori fragili, oltre a quelli già previsti dal contratto collettivo nazionale“.

L’accordo prevede anche un “incremento di 1 euro al giorno per i buoni pasto, che passano da 6,80 a 7,80 euro, e un miglioramento del KPI relativo alla qualità, con un aumento medio di 215 euro annui“. Inoltre, sono state introdotte “significative “migliorie al bonus annuale per la riduzione dell’assenteismo“.

Il comunicato conclude segnalando che “Tali incrementi retributivi possono portare a un premio medio tranquillamente raggiungibile, compresa la maggiorazione relativa alla conversione in welfare, di Euro 3120“.