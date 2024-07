Uno chef stellato nel nuovo club di Rana di Punta San Vigilio

Uno chef stellato nel nuovo Beach club di Rana di Punta San Vigilio sul lago di Garda.

Oggi 18 luglio, Giovanni Rana apre un nuovo ristorante a Punta San Vigilio sul Lago di Garda, guidato dallo chef stellato Francesco Sodano. Il maestro è noto, soprattutto ai veronesi, per il suo lavoro al ristorante Famiglia Rana a Vallese di Oppeano. Questo si chiama Riviera Restaurant e fa parte di un progetto che comprende tre esperienze. Sono: il ristorante fine-dining, una terrazza panoramica e il Beach Club, già operativo dai primi di luglio.

Chef Sodano ha creato un menù che celebra i sapori del Mediterraneo, con piatti che vanno dai classici italiani come il “Pacchero con coccio e peperoncino verde” ai sapori internazionali come il “Polpo alla griglia con emulsione alla gallega”. Il ristorante, situato in un edificio storico restaurato, ospita anche una collezione d’arte che arricchisce l’esperienza gastronomica.

La carta dei vini è vasta, con un’ampia selezione di bianchi italiani e francesi, rosati e rossi pregiati, oltre a una scelta di vini dolci per accompagnare i dessert iconici dello chef come il “Tiramigiù”.