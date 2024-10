Verona Giornate Fai d’Autunno per scoprire luoghi di Verona chiusi al pubblico.

Le Giornate Fai d’autunno tornano a Verona sabato 12 e domenica 13 ottobre con la 13esima edizione, per visitare luoghi storici di grande valore solitamente chiusi al pubblico. L’evento propone la visita agli antichi palazzi del “Quadrilatero Cariverona“, un’area storica della città. Durante il weekend, sarà possibile scoprire Palazzo Dal Verme Malaspina Verità Franchini e Palazzo Sparavieri Gherardini, accompagnati dai volontari del Fai Giovani di Verona.

Ecco i due palazzi visitabili.

Palazzo Dal Verme Malaspina Verità Franchini. Edificato nel XV secolo, il palazzo ha subito varie trasformazioni stilistiche, passando dal gotico veneziano all’architettura monumentale del Novecento. Durante le visite, sarà possibile osservare le indagini storiche e artistiche preliminari al restauro.

Palazzo Sparavieri Gherardini. Risalente al Cinquecento, il palazzo ha un’impronta tipica dell’architettura veronese dell’epoca. I visitatori potranno ammirare due saloni ottocenteschi e la vicina chiesa di San Pietro in Monastero, che ospita una mostra di sculture contemporanee.

Orari delle visite.

Palazzo Dal Verme: 9.30 – 16.00 (ultima visita alle 16.00)

Palazzo Gherardini: 9.30 – 17.00 (ultima visita alle 17.00)

Per partecipare, sarà chiesto un contributo volontario a partire da 3 euro, che andrà a sostegno delle attività del Fai. Sarà anche possibile iscriversi al Fai direttamente in loco, beneficiando di uno sconto speciale. Info point: via Garibaldi n. 1.