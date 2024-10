Nuovo impianto fotovoltaico al centro logistico del Pastificio Rana.

Il Pastificio Rana ha destinato 1,7 milioni di euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del centro logistico di San Giovanni Lupatoto dove si trova anche la sede centrale del gruppo. Questo progetto mira a potenziare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale dell’azienda, puntando a una produzione annua di 1.5 MWh di energia pulita, sufficiente a coprire il 30% del fabbisogno energetico della struttura.

L’azienda veronese è impegnata da tempo nella promozione di un uso responsabile delle risorse, adottando strategie che privilegiano l’energia rinnovabile in tutti i suoi impianti produttivi, ristoranti e uffici in Europa, dove l’energia elettrica proviene interamente da fonti rinnovabili. Questa iniziativa rientra nell’impegno di Rana per la sostenibilità e la lotta contro il cambiamento climatico, dimostrando come l’azienda sia determinata a integrare soluzioni concrete che proteggano l’ambiente e supportino il benessere collettivo.