Parte da Verona per andare in Svizzera, ma partorisce in autostrada

Mamma parte da Verona direzione Svizzera, ma la bimba ha fretta di nascere e il parto avviene lungo l’autostrada A4.

Parte da Verona per raggiungere una clinica in Svizzera, ma la bimba ha fretta di nascere e partorisce lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia, all’altezza di Monza. Dopo aver fermato l’auto vicino a una colonnina Sos, assistita da una pattuglia della polizia stradale.

E’ successo martedì scorso. I genitori, partiti da Verona e diretti verso una clinica in Svizzera, non sono riusciti a raggiungere la loro destinazione. Durante il tragitto, la donna ha iniziato il travaglio, rendendo necessario fermarsi e chiedere aiuto. La richiesta di soccorso, come riferisce Il Gazzettino, è giunta al Centro operativo autostradale di Novate Milanese. All’altro capo della linea, un uomo gridava “Bambino, bambino!” mentre sullo sfondo si udivano le urla della partoriente.

Una pattuglia della polizia stradale, arrivata sul posto per quella che inizialmente sembrava un’emergenza sanitaria, ha scoperto che la donna stava per dare alla luce una bambina. Poco dopo, grazie all’intervento di un’ambulanza del 118, madre e figlia sono state trasportate in ospedale. Fortunatamente, entrambe sono in buone condizioni.