Scaduta la revisione, chiude fino a Pasqua la funivia di Malcesine.

Scaduta la revisione, chiude fino a Pasqua la funivia di Malcesine che ha vissuto una stagione dai risultati positivi. Ora si prepara per un’importante revisione generale che avviene ogni vent’anni. Questo intervento prevede una manutenzione approfondita degli impianti, inaugurati nel luglio 2002 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. È una scadenza obbligatoria e comporta anche il rimpiazzo completo delle quattro cabine attualmente in funzione, due per ciascun tratto della salita fino a Tratto Spino.

La stagione ha preso il via il 30 marzo e ha registrato numeri promettenti, con circa 450 mila passaggi, sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente. In crescita anche i viaggi sulla bidonvia, che ha visto un incremento di 2mila passaggi rispetto allo scorso anno, totalizzando circa 65 mila utenti. Nonostante il maltempo che ha ostacolato in parte l’afflusso di turisti in questa estate anomala, le giornate di sole recenti hanno favorito un aumento delle presenze.

La revisione ventennale, regolamentata per legge, è stata programmata per il periodo invernale, così da non influenzare negativamente la stagione turistica primaverile ed estiva. I lavori dureranno circa cinque mesi, con l’obiettivo di riaprire gli impianti a Pasqua, il 20 aprile.