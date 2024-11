Cercasi comparse per un film sul rapimento Dozier che si girerà a Verona: aperto il casting.

Cercasi comparse per un film americano che si girerà a Verona: aperto il casting per uno dei set italiani di “Winter Harvest”, il nuovo progetto internazionale del regista italo-americano Max Leonida. Questo attesissimo film, prodotto da Astarox Productions Llc in collaborazione con Settembre Produzioni Srl e MovieStart Srl, racconta uno degli episodi più drammatici della storia contemporanea italiana: il sequestro del Generale James Lee Dozier da parte delle Brigate Rosse, avvenuto nel 1981, in pieno periodo degli “anni di piombo”.

Il team di produzione è alla ricerca di comparse e figurazioni speciali di età compresa tra i 25 e i 60 anni, con una particolare preferenza per uomini tra i 25 e i 50 anni. Le selezioni rappresentano un’opportunità unica per chi desidera vivere da vicino l’emozione di un set cinematografico di rilievo internazionale. Le riprese si svolgeranno tra Padova e Verona, dall’11 novembre al 7 dicembre 2024, e la partecipazione sarà retribuita.

Requisiti e modalità di candidatura.

Per le figurazioni speciali è richiesta un’eccellente conoscenza dell’inglese. Gli interessati dovranno inviare la candidatura all’indirizzo ethernacasting@gmail.com, includendo nome, cognome, età, altezza, codice fiscale, data e luogo di nascita, nazionalità, residenza completa, numero di cellulare e un indirizzo email. Sarà necessario allegare due foto recenti: un primo piano e una foto a figura intera.

Con la regia di Max Leonida, “Winter Harvest” mira a portare sul grande schermo un episodio che ha segnato la storia della Repubblica Italiana e l’equilibrio internazionale dell’epoca, con un cast italo-americano e una narrazione intensa e avvincente. La regia esperta di Leonida, già riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno cinematografico, promette di trasmettere un racconto capace di attrarre l’attenzione di un vasto pubblico.