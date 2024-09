Al via i lavori su strade e marciapiedi nei quartieri di Verona: ecco dove

Al via i lavori su strade e marciapiedi nelle otto circoscrizioni veronesi: ecco dove.

Lavori su strade e marciapiedi nelle otto circoscrizioni veronesi: ecco il via libera della giunta comunale ai progetti definitivi per gli interventi che verranno realizzati nei prossimi mesi. E’ la cifra più alta stanziata negli ultimi 15 anni per questo tipo di opere, ovvero 3,4 milioni di euro. In passato infatti le somme a disposizione non superavano il milione e mezzo di euro. In particolare alcune vie e strade verranno alberati con la messa a dimora di nuovi alberi, per renderle più belle con vantaggi anche sul fronte ambientale.

Le strade interessate.

In 2a: Strada del Brennero/Piazza del Porto a Parona.

In 3a via Negrelli.

In 4a viale del Cimitero di Santa Lucia.

In 5a l’esterno della scuola media Salgari.

In 6a via Scarlatti.

In 8a il parcheggio dell’asilo nido Ponte Florio.

Previsti inoltre lavori per rifare strade e marciapiedi ammalorati nei diversi quartieri. La nuova segnaletica stradale è invece finanziata con un investimento di 150 mila euro per ciascuna Circoscrizione.

“È senza dubbio un investimento importante, il più corposo degli ultimi anni per questo tipo di interventi” ha detto l’assessore alle Strade Federico Benini, che ricordato come, a queste spese, si aggiungono quelle straordinarie di 1,8 milioni di euro messe a disposizione per rifare le strade e il porfido del centro storico.