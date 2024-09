Altri due bambini infettati dal citrobacter a Borgo Trento.

Altri due bambini infettati dal citrobacter: neonati positivi sono stati segnalati all’ospedale di Borgo Trento, come riporta il Corriere di Verona. Si tratta di due bambini prematuri ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale, ma fortunatamente, nonostante la presenza del batterio, i piccoli stanno bene. Il Citrobacter li ha colonizzati, ma non ha causato un’infezione vera e propria.

L’ospedale ha subito tranquillizzato il pubblico con una comunicazione ufficiale, spiegando che la situazione è sotto controllo grazie alle misure di sorveglianza attiva messe in atto nel reparto. È stato inoltre sottolineato che il citrobacter è un batterio comune, normalmente presente nell’intestino umano e che si trasmette attraverso le feci. Al momento, non è ancora chiaro come sia avvenuto il contagio, se tramite le madri o per altre ragioni, ma i neonati sono stati isolati per precauzione.

Un episodio simile si era verificato anche a maggio, quando tre neonati erano risultati positivi al batterio, ma nessuno di loro aveva sviluppato l’infezione e tutti erano tornati a casa in perfetta salute. Anche in quel caso, il batterio non era la variante pericolosa, ma una forma meno aggressiva.