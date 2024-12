Nominati sei nuovi primari a Legnago, Villafranca e San Bonifacio. I nomi

Sei nuovi primari sono stati nominati a Legnago, Villafranca e San Bonifacio. I nomi.

Sei nuovi primari sono stati nominati nell’ultimo mese all’Ulss 9 Scaligera, a Legnago, Villafranca e San Bonifacio. Da inizio novembre, il direttore generale Patrizia Benini, ha firmato i contratti con sei nuovi Direttori di Unità Operativa Complessa dei tre ospedali.

Mater Salutis.

Arrivano Simone Sebastiani, nuovo direttore dell’Uoc Chirurgia Generale proveniente dall’Azienda Ospedaliera di Verona, e Teodoro Sava, nuovo direttore dell’Uoc Oncologia, proveniente dall’Ulss 6 Euganea.

Magalini di Villafranca.

Non solo new entry, ma anche volti conosciuti della sanità veronese tra i nuovi apicali dell’Ulss 9. È il caso di Laura De Togni, già incaricata come facente funzione, nominata nuovo direttore della Neurologia dell’ospedale. Come lei, anche Antonio Costanza, da facente funzione è stato nominato direttore dell’Ostetricia e Ginecologia del Magalini.

Pronto Soccorso di Villafranca e Bussolengo.

A Bruno Genco è stato invece assegnato l’incarico di direttore dei Pronto Soccorso di Villafranca e Bussolengo.

Fracastoro di San Bonifacio.

Mauro Carlini, già direttore a Villafranca, è stato incaricato quale direttore dell’Uoc Anestesia e Rianimazione. Al suo posto al Magalini è stata incaricata come facente funzione Sara Ottaviani.