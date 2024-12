Sci e divertimento: al via i collegamenti FlySki e FlixBus da Verona

Sci e divertimento: dal 7 dicembre al via i collegamenti FlySki e FlixBus da Verona.

Gli sci sono pronti e chi parte dall’aeroporto di Verona può andare nelle principali località del Trentino grazie ai collegamenti FlySki e FlixBus. Dal 7 dicembre, autobus diretti collegheranno 40 destinazioni sciistiche, offrendo un’opzione comoda ed ecologica per gli amanti della neve.

Facile accesso per i viaggiatori italiani e internazionali.

FlixBus, con la sua piattaforma disponibile in 30 lingue, rende semplice per i turisti internazionali acquistare i biglietti FlySki. Tramite il sito, l’app gratuita o i punti vendita fisici, è possibile pianificare il viaggio verso località come Madonna di Campiglio, Val di Fassa, Val di Fiemme, Passo del Tonale e molte altre.

Quando.

Gli autobus FlySki partiranno ogni sabato dal 7 dicembre e ogni domenica dal 22 dicembre fino alla fine di marzo. Saranno operativi anche in date speciali, come giovedì 26 dicembre e giovedì 2 gennaio.

Trasporto gratuito per l’attrezzatura da sci.

Chi viaggia con sci o snowboard non dovrà preoccuparsi: su tutte le tratte l’attrezzatura è trasportabile senza costi aggiuntivi.

Destinazioni.

Madonna di Campiglio e Pinzolo (Val Rendena).

(Val Rendena). Folgarida e Marilleva (Val di Sole).

(Val di Sole). Canazei e Moena (Val di Fassa).

(Val di Fassa). Cavalese e Predazzo (Val di Fiemme).

(Val di Fiemme). San Martino di Castrozza e Passo del Tonale.

Anche Verona e Trento connesse con FlixBus.

Oltre alle corse FlySki, FlixBus offre collegamenti regolari tra Verona e il Trentino. Da Verona, è possibile raggiungere Trento con 79 corse settimanali e Rovereto con 14 corse settimanali, rendendo ancora più comodo spostarsi tra la città e le montagne.