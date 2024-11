Sciopero di venerdì 29 novembre a Verona, gli orari e cosa sapere

Lo sciopero di venerdì paralizza anche Verona: ecco gli orari e cosa sapere.

Venerdì 29 novembre è previsto uno sciopero generale proclamato da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio del governo. La protesta, ridotta a 4 ore per il settore dei trasporti pubblici a seguito di un’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture, interesserà anche la città di Verona, dove potrebbero verificarsi disagi per gli utenti dei mezzi pubblici e non solo.

Le ragioni dello sciopero.

Secondo Cgil e Uil “La manovra penalizza lavoratori e pensionati, destinando gran parte delle risorse a vantaggio di pochi, tagliando i fondi per la sanità e lasciando i Comuni in difficoltà di fronte alla povertà crescente. A Verona, i segnali di crisi si fanno sentire con il maggiore ricorso alla cassa integrazione e l’impatto del calo della produzione industriale”.

Manifestazione a Verona.

A Verona, l’appuntamento è fissato per le ore 10 in Piazza Cittadella, da cui partirà un corteo che attraverserà il centro storico per poi concludersi verso le 12 nello stesso luogo. Tra i relatori ci saranno Tania Scacchetti, Segretaria nazionale dello Spi Cgil, e Giuseppe Bozzini, Coordinatore provinciale Uil.

Trasporto pubblico: orari garantiti a Verona.

Atv, l’azienda di trasporto pubblico di Verona, ha comunicato che durante lo sciopero saranno garantite alcune fasce orarie.

Servizio urbano : corse regolari dalle 6.00 alle 8.59 e dalle 12.01 fino al termine del servizio.

: corse regolari dalle 6.00 alle 8.59 e dalle 12.01 fino al termine del servizio. Servizio extraurbano: corse garantite dalle 6.00 alle 8.45 e dalle 11.45 fino al termine del servizio.

Alcuni servizi, come la navetta Stazione Porta Nuova–Aeroporto e i trasporti scolastici, saranno sempre operativi. È possibile che le biglietterie funzionino in modo ridotto.