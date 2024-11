Pini pericolanti in via Magellano: da oggi gli interventi di potatura

Pini instabili: in via Magellano sono iniziati oggi gli interventi di potatura e abbattimento.

È iniziato questa mattina, nel quartiere Navigatori, l’intervento di potatura e abbattimento di alcuni pini in via Magellano. L’operazione, che si concluderà in un paio di giorni, riguarda principalmente esemplari di Pinus pinea, sottoposti nelle scorse settimane a indagini di stabilità.

Dalle perizie tecniche è emerso che nove pini presentano un elevato rischio di caduta. Per garantire la sicurezza dei cittadini, queste piante saranno abbattute. Altri sette pini invece, verranno potati per mantenerne la stabilità e favorirne la crescita. Entro gennaio, le piante rimosse saranno sostituite da nuovi alberi: al posto dei pini, specie poco adatta ai viali urbani per via delle radici invasive, saranno messi a dimora aceri campestri, che garantiscono un maggiore valore ecosistemico e una convivenza migliore con le infrastrutture cittadine.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo comunale, curato dal settore Verde Verticale di Amia. Il sito dell’azienda, nella sezione “Alberature”, c’è la documentazione sugli interventi in corso, inclusi gli screening e le perizie tecniche degli alberi. Questa trasparenza è parte di un progetto più ampio che coinvolge anche parchi e cortili scolastici, dove il controllo della stabilità degli alberi è fondamentale per la sicurezza degli spazi dedicati ai più piccoli.