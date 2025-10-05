In mille al Porto per dire basta al genocidio in Palestina

A Verona manifestazione per Gaza e per la Palestina a Porto San Pancrazio.

Porto San Pancrazio si è mobilitata questa mattina, domenica 5 ottobre, per chiedere la fine del conflitto a Gaza e il rispetto dei diritti umani. Circa un migliaio di persone ha sfilato per le vie del quartiere scandendo slogan come “Fermiamo il genocidio, blocchiamo tutto: Palestina libera”.

Il corteo, promosso da Potere al Popolo!, USB Verona, Verona per la Palestina, Est Veronese per la Palestina, Fgc e collettivo Tamr, è partito dal Giardino f.lli Tremante per concludersi davanti alle scuole medie Fava. Alla manifestazione ha preso parte anche l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Jacopo Buffolo.