In mille al Porto per dire basta al genocidio in Palestina

A Verona manifestazione per Gaza e per la Palestina a Porto San Pancrazio.
Porto San Pancrazio si è mobilitata questa mattina, domenica 5 ottobre, per chiedere la fine del conflitto a Gaza e il rispetto dei diritti umani. Circa un migliaio di persone ha sfilato per le vie del quartiere scandendo slogan come “Fermiamo il genocidio, blocchiamo tutto: Palestina libera”.
Il corteo, promosso da Potere al Popolo!, USB Verona, Verona per la Palestina, Est Veronese per la Palestina, Fgc e collettivo Tamr, è partito dal Giardino f.lli Tremante per concludersi davanti alle scuole medie Fava. Alla manifestazione ha preso parte anche l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Jacopo Buffolo.
- Il cardinale Pizzaballa collegato con Verona: “A Gaza mancano acqua, cibo e medicinali”.
- Bimbo arrivato a Verona da Gaza, diagnosticata rara immunodeficienza.
- Il comune di Verona a fianco della Global Sumud Flotilla: lettera alla Meloni.
- Dimessa da neuropsichiatria infantile la bimba di 8 anni arrivata da Gaza.
- Lessinia in marcia per la Palestina, in centinaia a malga San Giorgio.
- Atterrati al Catullo, Verona accoglie 4 bambini bisognosi di cure evacuati da Gaza.
- Flotilla, fermato un Veronese a bordo della nave Alma.
- Verona per Gaza e per la Flotilla: in migliaia al corteo cittadino, aule occupate all’università.