Sette gli incidenti rilevati nel weekend dalla polizia locale di Verona: un 18enne ubriaco e senza patente si schianta nel sottopasso.

Sono stati sette tra sabato 4 e domenica 5 gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Verona. Nel sottopasso di via Dal Cero, poco dopo le sette, una Bmw perdeva il controllo, schiantandosi. A bordo un 18enne, privo di patente, risultato positivo all’etilometro che verrà denunciato alla procura. Sanzionato inoltre con oltre 5mila euro per la guida senza patente, per aver danneggiato la segnaletica stradale e per non aver regolato la velocità rispetto alla strada bagnata.

Poco dopo l’una della notte in via San Francesco, una Renault Twingo è andata a sbattere con tre auto in sosta. Il conducente è fuggito mentre l’auto è risultata rubata. Gli agenti sono sulle tracce dell’uomo, grazie ai sistemi di videosorveglianza. Alla stessa ora nel sottopasso della tangenziale nord, ha perso il controllo un 22enne conducente di una Citroen C1, senza rimanere ferito.

Nella serata di sabato scontro tra tre auto in via Longhena, una Fiat Punto, una Ford Fiesta e una Suzuky Swift, con quattro feriti trasferiti al Polo Confortini. La dinamica è in corso di accertamento.

Nel pomeriggio di sabato, caduta autonoma di un 38enne a bordo di monopattino, avvenuto alla rotonda dell’Esselunga in viale del Lavoro. Ferite lievi per il conducente. Sono 1.250 i sinistri dal primo gennaio al 5 ottobre, con un solo decesso in città.