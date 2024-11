Addio a Davide Dall’Omo, maestro della pasticceria di Santa Lucia.

Addio a Davide Dall’Omo, maestro della pasticceria di Santa Lucia a Verona: si è spento all’età di 55 anni. Era la figura di spicco nel mondo della pasticceria e titolare dello storico laboratorio dolciario di via Girardi. La notizia ha lasciato sgomento l’intero settore, che oggi piange la perdita di un vero artigiano del gusto.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello dell’europarlamentare Daniele Polato, che ha ricordato Davide con queste parole: “Ciao caro Davide Dall’Omo ti voglio ricordare così, ti voglio bene“. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita non solo per la comunità di Santa Lucia, ma per tutto il mondo della pasticceria.

La pasticceria Dall’Omo, fondata nel 1968 da Aldo Dall’Omo e Chiara Campagnari, è sempre stata un punto di riferimento per i dolci tradizionali e l’innovazione artigianale. Dal 1995, Davide aveva raccolto l’eredità dei genitori, portando avanti con passione e dedizione una storia di eccellenza. Oltre a perfezionare l’offerta classica, aveva introdotto una raffinata linea di cioccolateria, conquistando i palati più esigenti.