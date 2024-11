Bloomberg: “Fondi Usa pronti a investire nell’Hellas Verona”

Secondo fonti di Bloomberg una società di investimento texana avrebbe intenzione di acquisire l’Hellas Verona.

L’Hellas Verona potrebbe presto entrare a far parte della lista sempre più lunga di squadre italiane sotto il controllo di investitori americani. Secondo quanto riportato dal sito canadese BNN Bloomberg, che cita fonti di Bloomberg, il club gialloblù sarebbe nel mirino di Presidio Investors, una società di investimento con sede ad Austin, in Texas.

Presidio Investors, nota per il suo focus su aziende in crescita nei settori tecnologico, media e servizi finanziari, avrebbe intenzione di mettere insieme una cifra intorno ai 75 milioni di euro per acquisire una quota di controllo dell’Hellas Verona. Secondo le indiscrezioni, i colloqui preliminari sarebbero già iniziati, anche se al momento non ci sono offerte formali sul tavolo, e non è detto che la trattativa arrivi a un accordo definitivo.

Del resto non è la prima volta che il club gialloblù viene accostato a possibili investitori a stelle e strisce. E negli ultimi anni, i club europei, e in particolare quelli italiani, hanno attirato un’attenzione sempre maggiore da parte degli investitori statunitensi, vedi gli esempi di Atalanta, Fiorentina, Inter, Roma e Venezia.