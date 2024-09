Ecco come sarà quest’anno la Stella di Natale a Verona.

Per il Natale 2024 alla famosa cometa di piazza Bra verrà tagliata la coda: sarà trasformata in una “Stella” che proietterà un fascio di luci verso l’Arena di Verona. Questa soluzione è stata proposta per rimpiazzare la struttura storica collocata nel 1985, che lo scorso gennaio (il 23 del 2023) durante lo smontaggio crollò sui gradoni dell’Anfiteatro.

La stella, che pesa 70 tonnellate, appartiene alla Fondazione Verona per l’Arena. Dopo l’incidente, si sono attivati per il restauro. Una matassa non semplice da sbrogliare. Come dicevano i nostri nonni “non basta il pentolino della colla” perché servono collaudi e molte attenzioni riguardo le nuove normative antisismiche. I lavori, inizialmente previsti per concludersi entro settembre 2024, hanno subito ritardi a causa della complessità del progetto.

La Fondazione ha stimato i costi del restauro della Stella in 176 mila euro e sta raccogliendo fondi per coprirli. Il Comune, nel frattempo, ha stanziato 200 mila euro per il trasporto e l’installazione della scultura.

Il cantiere per il restauro dell’Arena danneggiata durante il crollo, inizierà a ottobre con un costo stimato di 60 mila euro, oltre ai 40 mila già spesi per la messa in sicurezza. Parte di queste spese potrebbero essere coperte dall’assicurazione.

Resta da decidere cosa ne sarà del contestato fascio di luci introdotto nel Natale 2023, che era costato 100 mila euro. In ogni caso, Nonostante i ritardi, l’obiettivo rimane quello di restituire alla città la cometa nella sua forma originaria per le festività natalizie future.