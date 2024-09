Tornerà o non tornerà la Stella di Natale in piazza Bra a Verona?

Con la fine dell’estate si avvicina il periodo natalizio e a Verona torna alla ribalta il dibattito sulla famosa stella di Natale che dominava piazza Bra. Lo scontro di opinioni tra i cittadini e il Comune è esploso dopo l’incidente del 23 gennaio 2023, quando la struttura crollò sui gradoni dell’Arena, gettando un’ombra sul Natale di quell’anno, rimasto privo della sua iconica installazione.

Nonostante le polemiche, il Comune decise di non ripristinare la stella per quel Natale, lasciando molti veronesi delusi. Quest’anno, il dibattito è più acceso che mai: quale decisione verrà presa per il Natale 2024?

La stella.

L’archiscultura in acciaio, ideata dall’architetto Rinaldo Olivieri in collaborazione con l’ingegnere Guido Lonardi e assemblata a San Pietro in Cariano, è un simbolo della città da quarant’anni. Con un’altezza di 70 metri, una lunghezza di 82 e punte che si estendono fino a 22 metri, la stella è stata realizzata con 80 tonnellate di acciaio e tenuta insieme da 2500 bulloni.

Nel 2023, a causa del crollo, la stella fu “spenta” e sostituita da una cometa luminosa, una scelta che scatenò forti critiche da parte dei cittadini. Ora, l’incertezza regna: la comunità spera che la stella possa essere restaurata e riposizionata, ma prima è necessario un nuovo progetto per garantirne la sicurezza. Nel frattempo, i veronesi attendono con ansia, sperando che quest’anno la tradizione possa essere onorata senza imprevisti.

La sostituta.