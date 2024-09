Sport e solidarietà al “Primo Memorial Dylan Rinco”.

Sabato 7 settembre, a partire dalle 9.30 al palazzetto Le Grazie, in Strada Le Grazie 16, si svolgerà il “Primo Memorial Dylan Rinco”. Un torneo di basket under 17 al quale hanno aderito formazioni di assoluta rilevanza nazionale. Questo è il primo appuntamento sportivo organizzato a Verona in memoria di Dylan, ragazzo prematuramente scomparso a causa di un tumore.

In campo per l’occasione si sfideranno le squadre under 17 di Orangel basket Bassano, Fortitudo basket Bologna, Scaligera Tezenis basket e A.S. Cestistica Verona. L’evento è organizzato da USacli Aps di Verona in collaborazione con Agsm Aim e con il patrocinio del comune di Verona e della rete Città Sane-Oms.

Durante la manifestazione, si terrà una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato all’attività del reparto di oncoematologia pediatrica di Verona.