Perde il controllo della moto in stradone Santa Lucia, grave un 58enne

Verona, incidente nella notte in stradone Santa Lucia: grave un 58enne.

Incidente nella notte a Verona, in stradone Santa Lucia, a farne le spese ancora una volta un motociclista. Erano da poco passate le 3 della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 quando un 58enne, in sella alla sua moto, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo uscendo di strada poco prima di raggiungere il sottopasso di viale Piave.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, che dopo aver rianimato lo sfortunato 58enne lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, in condizioni gravissime. Presente, per i rilievi, anche la polizia locale di Verona.