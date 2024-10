Scoppia pneumatico in pista, paura a Orio al Serio: voli dirottati su Verona

Paura all’aeroporto di Orio al Serio, scoppia pneumatico di un aereo in fase di atterraggio: voli dirottati su Verona.

Momenti di tensione questa mattina, martedì 1 ottobre, all’aeroporto di Orio al Serio, quando uno pneumatico di un aereo Ryanair è scoppiato subito dopo l’atterraggio. Il volo FR846, proveniente da Barcellona El Prat, è stato protagonista dell’incidente intorno alle ore 8, con a bordo 162 passeggeri e sei membri dell’equipaggio.

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo della compagnia low-cost stava ancora percorrendo la pista a bassa velocità quando è avvenuto lo scoppio dello pneumatico. Nonostante l’imprevisto, il pilota è riuscito a mantenere il controllo dell’aereo, evitando ulteriori conseguenze. Nessuno dei passeggeri o dei membri dell’equipaggio ha riportato ferite.

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto all’evacuazione dell’aereo in sicurezza. L’incidente ha però causato pesanti disagi al traffico aereo. Lo scalo di Orio al Serio è stato temporaneamente chiuso, con conseguenti ritardi e cancellazioni per i voli in partenza. Si prevede che l’aeroporto riapra nel primo pomeriggio. Nel frattempo, i voli in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti, tra cui Malpensa e anche il Catullo di Verona.